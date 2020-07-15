Украинский защитник Нымме Калью попал в сборную тура чемпионата Эстонии
Андрей, так держать!
После очередных матчей Высшего дивизиона чемпионата Эстонии была составлена символическая сборная тура.
В ее состав попал украинский футболист "Нымме Калью" Андрей Маркович.
25-летний защитник является воспитанником львовских "Карпат". В Эстонию он переехал в 2018 году. Сначала Маркович выступал за эстонский гранд на правах аренды, но затем заключил с клубом полноценный контракт.
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TarasLviv2019 (LVIV)
15.07.2020 в 12:21
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