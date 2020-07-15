  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский защитник Нымме Калью попал в сборную тура чемпионата Эстонии
В тренде

Украинский защитник Нымме Калью попал в сборную тура чемпионата Эстонии

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей, так держать!

Украинский защитник Нымме Калью попал в сборную тура чемпионата Эстонии
Новина українською

После очередных матчей Высшего дивизиона чемпионата Эстонии была составлена символическая сборная тура.

Читайте такжеВоспитанник Шахтера Хомутов отметился голом в чемпионате Эстонии

В ее состав попал украинский футболист "Нымме Калью" Андрей Маркович.

25-летний защитник является воспитанником львовских "Карпат". В Эстонию он переехал в 2018 году. Сначала Маркович выступал за эстонский гранд на правах аренды, но затем заключил с клубом полноценный контракт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нымме Калью (Эстония) Андрей Маркович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TarasLviv2019 (LVIV)
15.07.2020 в 12:21
Зараз наших багато поїхали на заробітки в Європу. Уся західна Україні в Європі. Молодець, що показує хороші результати.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...