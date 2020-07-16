Из-за английского в Венгрии Иван Петряк запутался в Украине
Заговорил на английском
Украинский легионер МОЛ Види (Фехервар) Иван Петряк рассказал о круге своего общения в Венгрии.
Недавно к команде присоединился грузинский легионер, однако Иван с ним еще не знаком.
В команде есть болгарин, который играл в московском ЦСКА, с ним могу объясниться. В целом с нами в команде говорят по-английски.
Английский я очень хорошо подтянул, но теперь очень трудно, путаюсь! Русский, украинский ...В Украине был в магазине, покупал что-то и на прощание говорю: "Thank you". Катастрофа! А на меня смотрят, как на инопланетянина.
Самым сложным, по словам Ивана, был период, когда он только переехал в Венгрию.
Привыкать к новому тренеру, новым игрокам, новому персоналу - реально тяжело. Когда в "Ференцварош" пришел, вообще трудно было, только жестами общался. Сейчас, когда английский подучил, стало намного легче. Нету волнения.