  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Из-за английского в Венгрии Иван Петряк запутался в Украине
В тренде

Из-за английского в Венгрии Иван Петряк запутался в Украине

Наши за границей
(3 голосов)

Заговорил на английском

Из-за английского в Венгрии Иван Петряк запутался в Украине
Новина українською

Украинский легионер МОЛ Види (Фехервар) Иван Петряк рассказал о круге своего общения в Венгрии.

Недавно к команде присоединился грузинский легионер, однако Иван с ним еще не знаком.

В команде есть болгарин, который играл в московском ЦСКА, с ним могу объясниться. В целом с нами в команде говорят по-английски.

Английский я очень хорошо подтянул, но теперь очень трудно, путаюсь! Русский, украинский ...В Украине был в магазине, покупал что-то и на прощание говорю: "Thank you". Катастрофа! А на меня смотрят, как на инопланетянина.

Читайте такжеПетряк: В матчах с Ференцварошем с трибун летят зажигалки и пивасик

Самым сложным, по словам Ивана, был период, когда он только переехал в Венгрию.

Привыкать к новому тренеру, новым игрокам, новому персоналу - реально тяжело. Когда в "Ференцварош" пришел, вообще трудно было, только жестами общался. Сейчас, когда английский подучил, стало намного легче. Нету волнения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Петряк МОЛ Види (Секешфехервар) МОЛ Фехервар
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...