"Барса, подвинься!" Милевский отпраздновал победу Реала в Ла Лиге
Артем поддерживает мадридский клуб
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отпраздновал победу мадридского "Реала" в чемпионате Испании. 35-летний украинский футболист поделился в своем Instragram видео, на котором можно заметить атрибутику "сливочных" и услышать традиционные для "Бернабеу" мотивы. Естественно, Милевский не забыл отметить, что находится на самоизоляции:
"Карантин… "Барса", подвинься! "
"Реал" оформил чемпионство после домашнего матча с "Вильярреалом" (2:1). Отметим, что "сливочные" стали чемпионами в 34-й раз в своей истории. "Королевский клуб" набрал 86 очков и перед последним туром опережает каталонцев на 7 зачетных пунктов.
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Комментарии (6)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
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СашаXM (Хмельницкий)
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Dr. House (Подолье)
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