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"Барса, подвинься!" Милевский отпраздновал победу Реала в Ла Лиге

Наши за границей
(1 голосов)

Артем поддерживает мадридский клуб

"Барса, подвинься!" Милевский отпраздновал победу Реала в Ла Лиге
Новина українською

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отпраздновал победу мадридского "Реала" в чемпионате Испании. 35-летний украинский футболист поделился в своем Instragram видео, на котором можно заметить атрибутику "сливочных" и услышать традиционные для "Бернабеу" мотивы. Естественно, Милевский не забыл отметить, что находится на самоизоляции:

"Карантин… "Барса", подвинься! "

"Реал" оформил чемпионство после домашнего матча с "Вильярреалом" (2:1). Отметим, что "сливочные" стали чемпионами в 34-й раз в своей истории. "Королевский клуб" набрал 86 очков и перед последним туром опережает каталонцев на 7 зачетных пунктов.

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В статье: Артем Милевский Барселона Реал (Мадрид) Динамо (Брест)
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Комментарии (6)
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Dnepr-75 (Днiпро)
17.07.2020 в 11:36
Ему один хрен что праздновать, потом взятие Бастилии можно.
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.07.2020 в 11:30
Кто бы сомневался, что у Мадрида неадекватные фанаты... В частности, нарисовался тот, кто очень часто пьяным катался по Киеву за рулем своего авто...
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0
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
17.07.2020 в 11:44
А ТЫ! Адекватный? У меня большие сомнения.
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+4
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.07.2020 в 12:47
Я уже давно тебя вычислил, ты с Гейковки. Поэтому про твою адекватность не спрашиваю.. Лечись, не отвлекайся....
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
17.07.2020 в 12:13
успокойтесь лузеры )) промахали по всем фронтам!
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+2
-1
Dr. House (Подолье)
17.07.2020 в 12:36
У Барселоны адекватных фанов очень много, которые понимают, что в клубе сейчас анархия, игры нет, ветераны стареют, тренеры для галочки. И с этим надо что-то срочно делать , чтоб из европейского гранда не превратится в команду, живущую воспоминаниями. Но только олень-фанатик-шизофреник этого не понимает, бьётся рогами о стену и тех, кто адекватно воспринимает ситуацию с Барсой продолжает поливать своей желчью. К сожалению, он неизлечим и с его истерик приходится только смеятся, потому что этому существу уже ничем не поможешь.
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+1
0


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