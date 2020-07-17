"Барса, подвинься!" Милевский отпраздновал победу Реала в Ла Лиге

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отпраздновал победу мадридского "Реала" в чемпионате Испании. 35-летний украинский футболист поделился в своем Instragram видео, на котором можно заметить атрибутику "сливочных" и услышать традиционные для "Бернабеу" мотивы. Естественно, Милевский не забыл отметить, что находится на самоизоляции:

"Карантин… "Барса", подвинься! "

"Реал" оформил чемпионство после домашнего матча с "Вильярреалом" (2:1). Отметим, что "сливочные" стали чемпионами в 34-й раз в своей истории. "Королевский клуб" набрал 86 очков и перед последним туром опережает каталонцев на 7 зачетных пунктов.