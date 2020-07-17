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Малиновский - лучший в Италии после карантина по версии WhoScored

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(1 голосов)

Украинец обошел Санчеса и Дибалу

Малиновский - лучший в Италии после карантина по версии WhoScored
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии после перерыва на карантин по версии статистического портала Whoscored.

В учет брались игроки, которые выходили в стартовом составе.

Малиновский занял первое место, набрав 8,5 баллов (4 выхода в основном составе). Вторым стал 31-летний чилийский форвард "Интера" Алексис Санчес с показателем 8,46 балла (5 матчей в стартовом составе). Третье место занял 26-летний аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, который набрал 7,95 балла (5 матчей в старте).

Напомним, что всего в текущем сезоне Малиновский провел за "Аталанту" 29 матчей в Серии А, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Алексис Санчес Руслан Малиновский Интер (Милан) Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
17.07.2020 в 19:09
Вот это красавец, Малина! Так держать! Больше бы наших зажигали в Европе!
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