Малиновский - лучший в Италии после карантина по версии WhoScored

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии после перерыва на карантин по версии статистического портала Whoscored.

В учет брались игроки, которые выходили в стартовом составе.

Малиновский занял первое место, набрав 8,5 баллов (4 выхода в основном составе). Вторым стал 31-летний чилийский форвард "Интера" Алексис Санчес с показателем 8,46 балла (5 матчей в стартовом составе). Третье место занял 26-летний аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, который набрал 7,95 балла (5 матчей в старте).

Напомним, что всего в текущем сезоне Малиновский провел за "Аталанту" 29 матчей в Серии А, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

