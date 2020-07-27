Мойес: Все хотят, чтобы в команде был суперсаб, который делает разницу. Ярмоленко сделал это

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал игру украинца Андрея Ярмоленко, который вышел на замену и забил спасительный гол в матче последнего тура АПЛ с "Астон Виллой" (1:1).

"И журналисты и болельщики всегда хотят, чтобы в команде был суперсаб – игрок, который вышел бы со скамейки запасных и создал разницу. Ярмоленко сделал это, забив два важных гола ("Челси" и "Астон Вилле" – прим.).

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Наверное, результат с "Астон Виллой" не так важен, как победа над "Челси". Тот триумф был для нас монументальным", – цитирует Мойеса официальный сайт "Вест Хэма".

Отметим, в прошедшем сезоне Ярмоленко забил за "Вест Хэм" 5 голов и отдал 1 ассист в 23 матчах.