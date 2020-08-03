Украинский центральный защитник ушел из словацкого клуба
Куда? Пока неизвестно
30-летний центрбэк Дмитрий Немчанинов покинул словацкий клуб "Нитра". У игрока закончился срок полугодового соглашения с клубом.
За команду Дмитрий провел 8 матчей, забил один гол. Украинец также помог "Нитре" в стыковых матчах сохранить место в главной словацкой Фортуна-лиге.
Напомним, что до "Нитры" Немчанинов выступал в львовском "Рухе", "Десне", "Олимпик", "Черноморце", "Волыни", "Зирке" и российских "Крыльях Советов".
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Источник:Трансфермаркт
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