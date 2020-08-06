Андрей Лунин обратился к Икеру Касильясу
Тот завершил карьеру
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал завершение карьеры испанским голкипером Икером Касильясом, который выступал в том же клубе в 1999-2015 годах.
Легенда и пример для всех. Успехов на новом жизненном этапе!
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Профессиональная карьера Икера Касильяса началась на взрослом уровне в 1998 году.
Он был вратарем национальной сборной Испании в 2000-2016 годах. До этого времени играл за португальский "Порту".
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Источник:Інстаграм Андрія Луніна
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