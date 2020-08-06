  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Андрей Лунин обратился к Икеру Касильясу
В тренде

Андрей Лунин обратился к Икеру Касильясу

Наши за границей
(1 голосов)

Тот завершил карьеру

Андрей Лунин обратился к Икеру Касильясу
Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал завершение карьеры испанским голкипером Икером Касильясом, который выступал в том же клубе в 1999-2015 годах.

Легенда и пример для всех. Успехов на новом жизненном этапе!

Читайте такжеКасильяс объявил о завершении карьеры

Профессиональная карьера Икера Касильяса началась на взрослом уровне в 1998 году.

Он был вратарем национальной сборной Испании в 2000-2016 годах. До этого времени играл за португальский "Порту".

Андрей Лунин обратился к Икеру Касильясу - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Икер Касильяс Испания Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...