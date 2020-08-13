Игрок национальной сборной Украины может покинуть итальянский клуб

Центральный хавбек национальной сборной Украины Евгений Шахов может разорвать сотрудничество с итальянским клубом "Лечче", где он провел прошлый сезон.

Контракт с 29-летним украинцем рассчитан еще на один сезон, но "Лечче" собирается прекратить сотрудничество с Шаховым уже и работает над поиском нового клуба для аренды с правом выкупа, информирует Calcio Lecce.

Читайте также Евгений Шахов получил высокую оценку за последний матч Лечче в итальянской Серии А

Если ничего не удастся найти, тогда контракт будет расторгнут по взаимному согласию сторон.

В этом сезоне Евгений принял участие в 24 матчах "Лечче", сделал 4 голевые передачи и однажды забил сам.