Игрок национальной сборной Украины может покинуть итальянский клуб
Красно-желтые уже в Серии В
Центральный хавбек национальной сборной Украины Евгений Шахов может разорвать сотрудничество с итальянским клубом "Лечче", где он провел прошлый сезон.
Контракт с 29-летним украинцем рассчитан еще на один сезон, но "Лечче" собирается прекратить сотрудничество с Шаховым уже и работает над поиском нового клуба для аренды с правом выкупа, информирует Calcio Lecce.
Если ничего не удастся найти, тогда контракт будет расторгнут по взаимному согласию сторон.
В этом сезоне Евгений принял участие в 24 матчах "Лечче", сделал 4 голевые передачи и однажды забил сам.
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Комментарии (6)
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 14:11
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Artemanat (Кривой Рог)
13.08.2020 в 14:03
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mavate (Днепропетровск)
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Artemanat (Кривой Рог)
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alktus (Хмельницкий)
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Artemanat (Кривой Рог)
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