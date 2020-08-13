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Игрок национальной сборной Украины может покинуть итальянский клуб

Наши за границей
(2 голосов)

Красно-желтые уже в Серии В

Игрок национальной сборной Украины может покинуть итальянский клуб
Новина українською

Центральный хавбек национальной сборной Украины Евгений Шахов может разорвать сотрудничество с итальянским клубом "Лечче", где он провел прошлый сезон.

Контракт с 29-летним украинцем рассчитан еще на один сезон, но "Лечче" собирается прекратить сотрудничество с Шаховым уже и работает над поиском нового клуба для аренды с правом выкупа, информирует Calcio Lecce.

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Если ничего не удастся найти, тогда контракт будет расторгнут по взаимному согласию сторон.

В этом сезоне Евгений принял участие в 24 матчах "Лечче", сделал 4 голевые передачи и однажды забил сам.

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В статье: Евгений Шахов Серия А Лечче
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Комментарии (6)
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 14:11
Статистика плохенькая
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
13.08.2020 в 14:03
Можно в Зарю
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+3
0
mavate (Днепропетровск)
13.08.2020 в 13:51
В СК Днепр-1
Ответить
+2
-2
Artemanat (Кривой Рог)
13.08.2020 в 13:37
В Бельгию
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0
0
alktus (Хмельницкий)
13.08.2020 в 13:47
Не думаю. Думаю назад в Грецию. Его там знают с лучшей стороны
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.08.2020 в 13:49
ПАОК в ЛЧ играет,так что хороший вариант
+3
0


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