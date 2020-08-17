Тренер Андерлехта: Михайличенко - тот профиль игрока, который мы и ищем
Богдан адаптируется в новой команде
Главный тренер "Андерлехта" Франк Веркаутерен прокомментировал дебют Богдана Михайличенко в недавнем товарищеском матче с "Сент-Труйденом".
"Михайличенко хорошо играет в защите, выигрывает все единоборства, но при этом умеет забивать и делает хорошие фланговые навесы.
Это тот профиль игрока, который мы и ищем", – сказал Веркаутерен.
Напомним, что матч закончился со счетом 3:1, а Михайличенко забил
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Источник:Voetbal Belgie
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