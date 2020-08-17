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Тренер Андерлехта: Михайличенко - тот профиль игрока, который мы и ищем

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Богдан адаптируется в новой команде

Тренер Андерлехта: Михайличенко - тот профиль игрока, который мы и ищем
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Главный тренер "Андерлехта" Франк Веркаутерен прокомментировал дебют Богдана Михайличенко в недавнем товарищеском матче с "Сент-Труйденом".

"Михайличенко хорошо играет в защите, выигрывает все единоборства, но при этом умеет забивать и делает хорошие фланговые навесы.

Это тот профиль игрока, который мы и ищем", – сказал Веркаутерен.

Напомним, что матч закончился со счетом 3:1, а Михайличенко забил один из голов своей команды.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
Voetbal Belgie

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