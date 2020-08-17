Тренер Андерлехта: Михайличенко - тот профиль игрока, который мы и ищем

Главный тренер "Андерлехта" Франк Веркаутерен прокомментировал дебют Богдана Михайличенко в недавнем товарищеском матче с "Сент-Труйденом".

"Михайличенко хорошо играет в защите, выигрывает все единоборства, но при этом умеет забивать и делает хорошие фланговые навесы.

Это тот профиль игрока, который мы и ищем", – сказал Веркаутерен.