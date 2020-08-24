Украинец отличился 9-м голом в чемпионате Эстонии

Украинский атакующий полузащитник клуба "Нымме Калью" Владислав Хомутов принес победу своему клубу в матче 18 тура чемпионата Эстонии.

Украинский легионер забил единственный гол в выездном матче с "Тулевиком" (из города Вильянди) 1: 0.

Владислав забил 60 минуте, а на 78 был заменен. Сейчас на его счету 9 голов в 16 матчах.

А "Нымме Калью" идет на 2 позиции в чемпионате. В следуущем туре 29 августа команда украинца сыграет с лидером чемпионата - "Флорой".

Гол украинца смотреть в видеообзоре матча с 1:35.