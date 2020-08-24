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Украинец отличился 9-м голом в чемпионате Эстонии

Наши за границей
(1 голосов)

Благодаря ему команда победила

Украинец отличился 9-м голом в чемпионате Эстонии
Новина українською

Украинский атакующий полузащитник клуба "Нымме Калью" Владислав Хомутов принес победу своему клубу в матче 18 тура чемпионата Эстонии.

Украинский легионер забил единственный гол в выездном матче с "Тулевиком" (из города Вильянди) 1: 0.

Владислав забил 60 минуте, а на 78 был заменен. Сейчас на его счету 9 голов в 16 матчах.

А "Нымме Калью" идет на 2 позиции в чемпионате. В следуущем туре 29 августа команда украинца сыграет с лидером чемпионата - "Флорой".

Гол украинца смотреть в видеообзоре матча с 1:35.

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В статье: Нымме Калью (Эстония) чемпионат Эстонии Владислав Хомутов
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2020 в 13:00
там слабый чемпионат
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Artemanat (Кривой Рог)
24.08.2020 в 10:25
В сборную,это топ новость просто
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