Украинец отличился 9-м голом в чемпионате Эстонии
Благодаря ему команда победила
Украинский атакующий полузащитник клуба "Нымме Калью" Владислав Хомутов принес победу своему клубу в матче 18 тура чемпионата Эстонии.
Украинский легионер забил единственный гол в выездном матче с "Тулевиком" (из города Вильянди) 1: 0.
Владислав забил 60 минуте, а на 78 был заменен. Сейчас на его счету 9 голов в 16 матчах.
А "Нымме Калью" идет на 2 позиции в чемпионате. В следуущем туре 29 августа команда украинца сыграет с лидером чемпионата - "Флорой".
Гол украинца смотреть в видеообзоре матча с 1:35.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2020 в 13:00
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Artemanat (Кривой Рог)
24.08.2020 в 10:25
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