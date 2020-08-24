После отставки Ливерани Лечче Евгения Шахова получил нового тренера

50-летний Эудженио Корини возглавил итальянский клуб "Лечче", где выступает полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.

Контракт с новым наставником рассчитан на три года, сообщает официальний сайт клуба.

Ранее он работал с "Кротоне", "Фрозиноне", "Кьево", "Палермо", "Новаре" и дважды в "Брешии" (в частности в этом сезоне, когда команда выбыла в Серию В).

Предыдущий наставник Фабио Ливерани, который вывел "Лечче" из Серии С в Серию А (возглавлял с сентября 2017 года), покинул команду 19 августа.

Украинский легионер "Лечче" Евгений Шахов выступает в команде с лета 2019 года.

По итогам сезона 2019/2020 Лечче выбыл из Серии А в Серию В.