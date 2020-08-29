Ярмоленко отметился голом в контрольном матче за Вест Хэм. ВИДЕО
Андрей открыл счет в матче с "Брентфордом"
Лондонский "Вест Хэм" проводит товарищеский поединок с "Брентфордом".
Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на эту встречу с первых минут, а на 5-й минуте украинец открыл счет в матче.
В прошедшем сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.
Видео гола Андрея
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