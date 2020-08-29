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Ярмоленко отметился голом в контрольном матче за Вест Хэм. ВИДЕО

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(2 голосов)

Андрей открыл счет в матче с "Брентфордом"

Ярмоленко отметился голом в контрольном матче за Вест Хэм. ВИДЕО
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Лондонский "Вест Хэм" проводит товарищеский поединок с "Брентфордом".

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на эту встречу с первых минут, а на 5-й минуте украинец открыл счет в матче.

В прошедшем сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.

Видео гола Андрея

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В статье: Андрей Ярмоленко Брентфорд Контрольный матч Вест Хэм (Лондон)
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