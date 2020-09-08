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Григорчук: С Шахтером все произошло очень быстро. Решение принял в течение полутора дней

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Специалист не долго думал над предложением клуба из Солигорска

Григорчук: С Шахтером все произошло очень быстро. Решение принял в течение полутора дней
Новина українською

Украинский наставник Роман Григорчук, который на днях принял солигорский "Шахтер", рассказал о своем назначении и знакомстве с командой.

- Роман Иосифович, поздравляем с назначением! Как прошли переговоры, долго ли вы думали над предложением?

- Все произошло очень быстро. В течение полутора дней решение уже было принято. Я пообщался с руководством клуба — амбиции есть, люди очень много уже сделали для футбола — инфраструктура, условия. Также есть большие планы и на будущее. Руководство хочет добиваться высоких результатов. Я увидел серьезную заинтересованность в моих услугах, потому мы быстро договорились обо всем, и я здесь. Я в клубе только три дня, но кажется, что намного дольше. Уже с головой окунулся в работу.

- Во время переговоров, вы обсуждали вопрос усиления под еврокубки?

- Пока загадывать не нужно, сейчас все наши усилия, мысли и действия направлены на то, чтобы постараться выиграть чемпионат. Это главная цель. Нужно ее достичь и потом будем думать, какие делать шаги для дальнейшего развития.

- Успели ли познакомиться с командой? Многих ли футболистов знали ранее?

- Я видел игру многих футболистов, но лично ни с кем из ребят раньше не работал. Здесь работает спортивный директор Александр Рехвиашвили. В бытность футболистом, он играл у меня в "Вентспилсе" и был важной фигурой в моей команде. Потому, приятно снова с ним встретиться и работать в новом качестве.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
football.ua

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