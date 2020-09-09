Григорчук: Задача Шахтера на сезон - выиграть чемпионат и летом сыграть в Лиге чемпионов

Украинский наставник Роман Григорчук, который на днях принял солигорский "Шахтер" , рассказал о целях и задачах команды на сезон.

- Какие сейчас задачи стоят перед командой?

- Сейчас задача - выиграть чемпионат и уже следующим летом иметь возможность сыграть в Лиге чемпионов.

- Вы общались с Юрием Вернидубом?

- Да, конечно. Мы поговорили. Но вы знаете, мы с Юрием Николаевичем вместе и поиграли в футбол в свое время, в одной команде. Затем мы работали в Запорожье. Недолго, но все равно вместе. Его сын Виталик играл у меня в "Габале". Поэтому у нас хорошие отношения.