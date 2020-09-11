Лех арендует Василия Кравца
Украинец уже проходит медосмотр в польском клубе
Польский "Лех" арендует украинского защитника "Леганеса" Василия Кравца.
Как сообщает официальный сайт польского клуба, украинец уже проходит в Лехе медосмотр.
Арендное соглашение будет рассчитано на 1 год, также у "Леха" будет приоритетное право выкупа футболиста.
Напомним, что в прошлом сезоне Кравец выступал в аренде в "Луго", провел в Сегунде 16 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Лех (Познань)
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
11.09.2020 в 21:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...