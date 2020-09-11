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Лех арендует Василия Кравца

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(1 голосов)

Украинец уже проходит медосмотр в польском клубе

Лех арендует Василия Кравца
Новина українською

Польский "Лех" арендует украинского защитника "Леганеса" Василия Кравца.

Как сообщает официальный сайт польского клуба, украинец уже проходит в Лехе медосмотр.

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Арендное соглашение будет рассчитано на 1 год, также у "Леха" будет приоритетное право выкупа футболиста.

Напомним, что в прошлом сезоне Кравец выступал в аренде в "Луго", провел в Сегунде 16 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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В статье: Лех (Познань) Леганес Василий Кравец
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Источник:
Лех (Познань)

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
11.09.2020 в 21:41
Выбрал еврокубки вместо сегунды))))
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