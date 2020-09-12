Григорчук начал карьеру в солигорском Шахтере с разгромной победы

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" из Солигорска принимал "Витебск". "Горняки" одержали рагромную победу со счетом 5:0.

Этот матч стал первым для новоиспечённого главного тренера "Шахтера" Романа Григорчука. После этого тура команда украинского специалиста имеет в своем активе 46 очков и разделяет с БАТЭ первую строчку в турнирной таблице национальной первенства.

Беларусь. Высшая лига. 23-й тур

12 сентября 2020, 18:00

Стадион "Строитель"

"Шахтер" - "Витебск" 5:0

Голы: Иванович 20, Бодул 24, Кендыш 53, Архипов 66, Яхшибоев 88

"Шахтер": Гутор - Бегунов, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Сзоке, Кендыш, Иванович, Яхшибоев, Подстрелов - Бодул.

Запасные: Чесновский, Белов, Бурко, Селява, Соловей, Баланович, Вукманич, Архипов, Макаренко, Булычев.

"Витебск": Сороко - Скитов, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Кавальканте, Базилиу, Каленчук, Теверов, Силва, Матвеенко

Запасные: Гущенко, Костомаров, Краснов, Гуренко, Федосов, Васильев, Карамушка.

55-летний Григорчук подписал контракт с белорусским клубом 5-го сентября.

Напомним, до Григорчука в солигорском "Шахтере" работал другой украинский тренер - Юрий Вернидуб, который покинул клуб из-за семейных обстоятельств.