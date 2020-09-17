Хачериди о Динамо Киев: Спокойно мог бы играть, вспоминаю даже плохие годы с Блохиным

Украинский центральный защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди поделился с журналом Футбол мнением о киевском " Динамо ".

- Сильно скучаете по "Динамо"?

- Честно? Очень сильно. Много вспоминаю. Хорошие времена были. Даже в плохие годы с Блохиным. Когда есть время - смотрю матчи.

- Думаете, смогли бы играть сейчас в основе?

- Легко. При условии, что прошел бы сбор и набрался "физики". Есть внутреннее ощущение, что спокойно мог бы играть в "Динамо".

Вчера брестское "Динамо" Хачериди, Нойка и Милевского выбыло из Лиги чемпионов - уступило 0:1 израильскому "Маккаби" из Тель-Авива. Евгений во втором тайме попросил замену.