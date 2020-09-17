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Хачериди о Динамо Киев: Спокойно мог бы играть, вспоминаю даже плохие годы с Блохиным

Наши за границей
(2 голосов)
Хачериди о Динамо Киев: Спокойно мог бы играть, вспоминаю даже плохие годы с Блохиным
Новина українською

Украинский центральный защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди поделился с журналом Футбол мнением о киевском "Динамо".

- Сильно скучаете по "Динамо"?

- Честно? Очень сильно. Много вспоминаю. Хорошие времена были. Даже в плохие годы с Блохиным. Когда есть время - смотрю матчи.

- Думаете, смогли бы играть сейчас в основе?

- Легко. При условии, что прошел бы сбор и набрался "физики". Есть внутреннее ощущение, что спокойно мог бы играть в "Динамо".

Вчера брестское "Динамо" Хачериди, Нойка и Милевского выбыло из Лиги чемпионов - уступило 0:1 израильскому "Маккаби" из Тель-Авива. Евгений во втором тайме попросил замену.

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В статье: Евгений Хачериди Олег Блохин Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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volin-kovel (Chicago)
17.09.2020 в 12:31
відпусти минуле і живи далі
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