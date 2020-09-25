Тренер Вест Хэма: Ярмоленко очень талантлив, но у нас серьезная конкуренция

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отлично зарекомендовал себя в недавнем матче Кубка лиги против "Халла" (5:1), когда сделал дубль и отдал два ассиста.

Впрочем, в АПЛ украинец чаще начинает матчи на лавке запасных, выходя на замену. О том, есть ли шансы у Андрея выйти в старте в воскресном матче против "Вулверхэмптона" клубная пресс-служба поинтересовалась у помощника главного тренера команды Алана Ирвайна.

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"Конечно у Ярмоленко есть шансы выйти в старте на матч против "Вулвз".

Андрей - действительно талантливый игрок. Один из самых талантливых игроков, с которыми мне доводилось работать и мне нравится работать с ним.

Но у нас на его позиции есть конкуренция. Джаррод Боуэн хорошо себя показывает, поэтому все зависит от самих игроков. В кубковом матче Андрей нашел свои шансы и смог зарекомендовать себя", - сказал Ирвайн.