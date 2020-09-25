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Тренер Вест Хэма: Ярмоленко очень талантлив, но у нас серьезная конкуренция

Наши за границей
(2 голосов)

Выйдет ли Андрей в старте на ближайший матч АПЛ остается загадкой

Тренер Вест Хэма: Ярмоленко очень талантлив, но у нас серьезная конкуренция
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отлично зарекомендовал себя в недавнем матче Кубка лиги против "Халла" (5:1), когда сделал дубль и отдал два ассиста.

Впрочем, в АПЛ украинец чаще начинает матчи на лавке запасных, выходя на замену. О том, есть ли шансы у Андрея выйти в старте в воскресном матче против "Вулверхэмптона" клубная пресс-служба поинтересовалась у помощника главного тренера команды Алана Ирвайна.

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"Конечно у Ярмоленко есть шансы выйти в старте на матч против "Вулвз".

Андрей - действительно талантливый игрок. Один из самых талантливых игроков, с которыми мне доводилось работать и мне нравится работать с ним.

Но у нас на его позиции есть конкуренция. Джаррод Боуэн хорошо себя показывает, поэтому все зависит от самих игроков. В кубковом матче Андрей нашел свои шансы и смог зарекомендовать себя", - сказал Ирвайн.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
25.09.2020 в 20:10
Не сошёлся по звёздам с тренером ...
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