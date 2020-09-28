Цыганык: Вернидуб может возглавить клуб из бывшей советской республики

Журналист Виктор Цыганык рассказал о том, что у украинского тренера Юрия Вернидуба есть предложения от клубов из "ближнего зарубежья".

"Насколько я знаю, с украинскими клубами Вернидуб сейчас переговоры не ведет. Он ведет переговоры с зарубежными клубами, как говорят из "ближнего зарубежья".

То есть, в ближайшее время он может возглавить клуб из бывшей советской республики. Переговоры идут, клуб называть пока не буду, потому что информация разная, но он летал на переговоры и в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности", - сказал Цыганык.