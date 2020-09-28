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Цыганык: Вернидуб может возглавить клуб из бывшей советской республики

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер в скором времени должен вернуться к работе

Цыганык: Вернидуб может возглавить клуб из бывшей советской республики
Новина українською

Журналист Виктор Цыганык рассказал о том, что у украинского тренера Юрия Вернидуба есть предложения от клубов из "ближнего зарубежья".

"Насколько я знаю, с украинскими клубами Вернидуб сейчас переговоры не ведет. Он ведет переговоры с зарубежными клубами, как говорят из "ближнего зарубежья".

То есть, в ближайшее время он может возглавить клуб из бывшей советской республики. Переговоры идут, клуб называть пока не буду, потому что информация разная, но он летал на переговоры и в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности", - сказал Цыганык.

Напомним, что Вернидуб в конце августа был уволен из солигорского "Шахтера" после того как команда вылетела в серии пенальти из квалификации Лиги Европы от молдавского клуба "Сфынтул Георге". На место Вернидуба "Шахтер" пригласил другого украинца - Романа Григорчука, ну а Юрия Николаевича СМИ сватали в казахстанскую "Астану".

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В статье: Юрий Вернидуб Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
28.09.2020 в 21:11
это грустно. ну здесь вырисовывается два варианта - Казахстан и Азербайджан. другие страны финансово намного хуже.
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