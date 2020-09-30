Ярмоленко признан лучшим игроком 3-го раунда Кубка английской лиги
Награда нашла своего героя
На прошлой неделе "Вест Хэм" в матче 3-го раунда Кубка английской лиги разгромил "Халл" (5:1).
В том матче феерил украинец Андрей Ярмоленко, который
Игра украинца не осталась незамеченной. Так, Андрей был признан лучшим игроком прошедшей стадии турнира.
Отметим, что в 4-м раунде Кубка лиги "Вест Хэм" сыграет с "Эвертоном". Встреча команд состоится сегодня, 30 сентября.
Congratulations to @Yarmolenko_7 who has been named Player of the Round for his performance against Hull in @Carabao_Cup Round Three! ???? pic.twitter.com/i3YqTHX8v2— West Ham United (@WestHam) September 30, 2020
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 19:55
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