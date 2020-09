Ярмоленко признан лучшим игроком 3-го раунда Кубка английской лиги

На прошлой неделе "Вест Хэм" в матче 3-го раунда Кубка английской лиги разгромил "Халл" (5:1).

В том матче феерил украинец Андрей Ярмоленко, который забил в поединке два гола и отдал два ассиста.

Игра украинца не осталась незамеченной. Так, Андрей был признан лучшим игроком прошедшей стадии турнира.

Отметим, что в 4-м раунде Кубка лиги "Вест Хэм" сыграет с "Эвертоном". Встреча команд состоится сегодня, 30 сентября.

Congratulations to @Yarmolenko_7 who has been named Player of the Round for his performance against Hull in @Carabao_Cup Round Three! ???? pic.twitter.com/i3YqTHX8v2