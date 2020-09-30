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Ярмоленко признан лучшим игроком 3-го раунда Кубка английской лиги

Наши за границей
(4 голосов)

Награда нашла своего героя

Ярмоленко признан лучшим игроком 3-го раунда Кубка английской лиги
Новина українською

На прошлой неделе "Вест Хэм" в матче 3-го раунда Кубка английской лиги разгромил "Халл" (5:1).

В том матче феерил украинец Андрей Ярмоленко, который забил в поединке два гола и отдал два ассиста.

Игра украинца не осталась незамеченной. Так, Андрей был признан лучшим игроком прошедшей стадии турнира.

Отметим, что в 4-м раунде Кубка лиги "Вест Хэм" сыграет с "Эвертоном". Встреча команд состоится сегодня, 30 сентября.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 19:55
А толку? Если на его позиции играет Боуэн, которого не будут на лавку садить? Ярмоле бы поменять клуб
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