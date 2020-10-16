Яремчук прибавил в цене и теперь стоит 11 млн евро
Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Бельгии
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Бельгии.
Самым дорогим украинцем в Бельгии остается форвард "Гента" Роман Яремчук, который подорожал на 1,5 млн евро и теперь оценивается в 11 млн.
Также вырос в цене и защитник "Брюгге" Эдуард Соболь – с 3,2 до 3,5 млн евро.
Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко прибавил 1 млн евро и теперь стоит 2,5 млн.
Также подорожал и Евгений Макаренко из "Кортрейка" - украинец прибавил 200 тысяч евро, сейчас он оценен в 1 млн.
Новичок "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов после перехода из "Десны", где он стоил 800 тысяч евро, сейчас оценен в 1,3 млн евро.
Цена на Марьяна Шведа после его перехода из "Селтика" в "Мехелен" не изменилась – 800 тысяч евро.
А вот еще два украинца "Гента" – Игорь Пластун и Роман Безус несколько потеряли в цене – с 2,4 до 2,2 млн евро.
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