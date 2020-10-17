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Филиппов забил дебютный гол, но Сент-Трюйден пропустил шесть мячей

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Для дебютного гола Александру понадобилось три матча

Филиппов забил дебютный гол, но Сент-Трюйден пропустил шесть мячей
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В рамках 9-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на выезде разгромно проиграл "Беерсхоту" со счетом 6:3.

Украинский форвард гостей Александр Филиппов отметился дебютным забитым мячем в составе бельгийской команды.

27-летний Филиппов забил первый гол "Сент-Трюйдена" в этом поединка, при счете 0:5.

Видео гола Филиппова

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В статье: Жерминаль Беерсхот (Бельгия) Чемпионат Бельгии Александр Филиппов Сент-Трюйден
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