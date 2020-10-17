Филиппов забил дебютный гол, но Сент-Трюйден пропустил шесть мячей
Для дебютного гола Александру понадобилось три матча
В рамках 9-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на выезде разгромно проиграл "Беерсхоту" со счетом 6:3.
Украинский форвард гостей Александр Филиппов отметился дебютным забитым мячем в составе бельгийской команды.
27-летний Филиппов забил первый гол "Сент-Трюйдена" в этом поединка, при счете 0:5.
Видео гола Филиппова
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гол и ассист Яремчука не помогли Генту избежать разгромного поражения
- Рух - Динамо 0:2. Цыганков впечатляет в одном моменте, но этого достаточно
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Милевский анонсировал завершение сотрудничества с Динамо
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...