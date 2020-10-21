Григорчук после поражения от солигорского Шахтера высказался о шансах на чемпионство
Есть еще матч в запасе
"Шахтер" Солигорск во главе с украинским тренером Романом Григорчуком проиграл в прошлом туре чемпионата Беларуси минскому "Динамо" (0:1), однако остается в борьбе за титул.
Очки потеряны. Слава Богу, что у нас такая ситуация, что все в наших руках. Нам нужно просто выигрывать последние 5 игр.
И чемпионство наше. Но это нужно еще сделать. Стоит ли сейчас думать о взаимоотношениях с руководством? Не думаю, что этим кто-то должен забивать себе голову.
После 26-ти туров лидирует БАТЭ с 50 очками. У "Немана" 47 пунктов, а в солигорского "Шахтера" - 46 очков и матч в запасе.
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Источник:Білоруська Трибуна
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Комментарии (3)
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borzoj (Черкассы)
21.10.2020 в 08:44
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Инспектор ( )
21.10.2020 в 08:49
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 08:41
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