Григорчук после поражения от солигорского Шахтера высказался о шансах на чемпионство

"Шахтер" Солигорск во главе с украинским тренером Романом Григорчуком проиграл в прошлом туре чемпионата Беларуси минскому "Динамо" (0:1), однако остается в борьбе за титул.

Очки потеряны. Слава Богу, что у нас такая ситуация, что все в наших руках. Нам нужно просто выигрывать последние 5 игр.

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И чемпионство наше. Но это нужно еще сделать. Стоит ли сейчас думать о взаимоотношениях с руководством? Не думаю, что этим кто-то должен забивать себе голову.

После 26-ти туров лидирует БАТЭ с 50 очками. У "Немана" 47 пунктов, а в солигорского "Шахтера" - 46 очков и матч в запасе.