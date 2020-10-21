Михайленко: Возвращаюсь на Кипр с большими амбициями

Украинский специалист Дмитрий Михайленко рассказал о своем назначении главным тренером кипрского "Пафоса".

"Я горжусь тем, что они доверяют мне судьбу команды. Я возвращаюсь на Кипр с открытым сердцем и большими амбициями.

Одним из величайших моментов в моей карьере стала победа в Кубке Кипра с АПОПом. Я вернулся, чтобы пережить такой опыт и поделиться такими блестящими чувствами с болельщиками "Пафоса", - сказал Михайленко.

Напомним, что после семи туров местного чемпионата "Пафос" занимает восьмое место в турнирной таблице (из 14 команд).