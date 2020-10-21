  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Михайленко: Возвращаюсь на Кипр с большими амбициями
В тренде

Михайленко: Возвращаюсь на Кипр с большими амбициями

Наши за границей
(3 голосов)

Украинский тренер принял кипрский Пафос

Михайленко: Возвращаюсь на Кипр с большими амбициями
Новина українською

Украинский специалист Дмитрий Михайленко рассказал о своем назначении главным тренером кипрского "Пафоса".

"Я горжусь тем, что они доверяют мне судьбу команды. Я возвращаюсь на Кипр с открытым сердцем и большими амбициями.

Одним из величайших моментов в моей карьере стала победа в Кубке Кипра с АПОПом. Я вернулся, чтобы пережить такой опыт и поделиться такими блестящими чувствами с болельщиками "Пафоса", - сказал Михайленко.

Напомним, что после семи туров местного чемпионата "Пафос" занимает восьмое место в турнирной таблице (из 14 команд).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Михайленко Пафос
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Пафос

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
21.10.2020 в 17:35
ахахахахаха насмешил однако
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...