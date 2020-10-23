Милевский может перейти в кипрский Пафос
Артем еще поиграет
Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский в январе может перебраться на Кипр.
По информации "Футбол 24", в услугах форварда заинтересован "Пафос", который сейчас тренирует украинец Дмитрий Михайленко.
Киприоты готовятся предложить 35-летнему Милевскому контракт на полгода, то есть до окончания сезона.
Напомним, что нынешний контракт Милевского с Брестом истекает по окончанию сезона в Беларуси, который проводится по системе весна-осень. Сам футболист в соцсетях намекал, что
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:football24
Популярное сейчас
- Динамо подписало новый длительный контракт с легионером
- Караваев пожаловался на Ярмоленко
- Один из героев победы Шахтера над Реалом мог оказаться в Минае
- Ребров: Я бы хотел сделать в Венгрии то, что сделал с нами Лобановский в Украине
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...