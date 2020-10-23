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Милевский может перейти в кипрский Пафос

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Милевский может перейти в кипрский Пафос
Новина українською

Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский в январе может перебраться на Кипр.

По информации "Футбол 24", в услугах форварда заинтересован "Пафос", который сейчас тренирует украинец Дмитрий Михайленко.

Киприоты готовятся предложить 35-летнему Милевскому контракт на полгода, то есть до окончания сезона.

Напомним, что нынешний контракт Милевского с Брестом истекает по окончанию сезона в Беларуси, который проводится по системе весна-осень. Сам футболист в соцсетях намекал, что не будет продлевать соглашение с клубом.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) Пафос
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Источник:
football24

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