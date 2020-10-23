Милевский может перейти в кипрский Пафос

Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский в январе может перебраться на Кипр.

По информации "Футбол 24", в услугах форварда заинтересован "Пафос", который сейчас тренирует украинец Дмитрий Михайленко.

Киприоты готовятся предложить 35-летнему Милевскому контракт на полгода, то есть до окончания сезона.