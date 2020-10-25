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Ференцварош обыграл Уйпешт перед матчем с Динамо в ЛЧ

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Уже в среду Сергей Ребров встретится со своим бывшим клубом

Ференцварош обыграл Уйпешт перед матчем с Динамо в ЛЧ
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"Ференцварош" сохранил лидерство в чемпионате Венгрии, переиграв "Уйпешт" (2:0) в очередном туре.

Таким образом подопечные Сергея Реброва набрали 16 очков в шести матчах и имеют отрыв от ближайшего преследователя в 4 пункта.

Александр Зубков вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, когда дело уже было сделано. Еще один украинец Игорь Харатин появился на поле лишь на 78-й минуте встречи.

Отметим, что уже в среду "Ференцварош" примет киевское "Динамо" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Чемпионат Венгрии, 8 тур

"Ференцварош" – "Уйпешт" 2:0

Голы: Нгуен, 39, Сомалия, 61

Удаление: Фримпонг (90+3, "Ференцварош")

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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