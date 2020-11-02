Экс-форвард Олимпика Баланюк перешел в московское Торпедо
Нужно кормить семью
23-летний украинский форвард Денис Баланюк продолжит карьеру в московском "Торпедо".
Соглашение с нападающим рассчитано на 3 года и он уже заявлен клубом на нынешний сезон.
Напомним, что последним клубом Баланюка был донецкий "Олимпик",
Форвард в свое время играл за юношеские и молодежную сборные Украины. В 2016-м году вызывался в национальную сборную Украины, хотя заигран за нее не был.
Также отметим, что "Торпедо" идет на 2-м месте в ФНЛ.
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Источник:Торпедо (Москва)
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Динамо-машина (Киев)
02.11.2020 в 19:38
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