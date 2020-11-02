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Экс-форвард Олимпика Баланюк перешел в московское Торпедо

Наши за границей
(2 голосов)

Нужно кормить семью

Экс-форвард Олимпика Баланюк перешел в московское Торпедо
Новина українською

23-летний украинский форвард Денис Баланюк продолжит карьеру в московском "Торпедо".

Соглашение с нападающим рассчитано на 3 года и он уже заявлен клубом на нынешний сезон.

Напомним, что последним клубом Баланюка был донецкий "Олимпик", который он покинул в сентябре.

Форвард в свое время играл за юношеские и молодежную сборные Украины. В 2016-м году вызывался в национальную сборную Украины, хотя заигран за нее не был.

Также отметим, что "Торпедо" идет на 2-м месте в ФНЛ.

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В статье: Торпедо (Москва) Денис Баланюк
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Источник:
Торпедо (Москва)

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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
02.11.2020 в 19:38
В полку кормильцев прибыло...
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