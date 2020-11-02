Экс-форвард Олимпика Баланюк перешел в московское Торпедо

23-летний украинский форвард Денис Баланюк продолжит карьеру в московском "Торпедо".

Соглашение с нападающим рассчитано на 3 года и он уже заявлен клубом на нынешний сезон.

Напомним, что последним клубом Баланюка был донецкий "Олимпик", который он покинул в сентябре.

Форвард в свое время играл за юношеские и молодежную сборные Украины. В 2016-м году вызывался в национальную сборную Украины, хотя заигран за нее не был.

Также отметим, что "Торпедо" идет на 2-м месте в ФНЛ.