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Харатин не забил пенальти, но Ференцварош Реброва одержал победу

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В составе поверженного "Мезекевешда" также сыграли украинцы

Харатин не забил пенальти, но Ференцварош Реброва одержал победу
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В рамках 10-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома уверенно обыграл аутсайдера первенства "Мезекевешд" со счетом 3:0.

Команда Сергея Реброва сделала результат еще в первом тайме - все голы были забиты в первые 45 минут. Украинский полузащитник хозяев Игорь Харатин мог довести счет до разгромного, но не сумел реализовать пенальти на 50-й минуте поединка. В стартовом составе "Ференцвароша" также вышел Александр Зубков, украинский вингер провел на поле 74 минуты.

Со стороны гостей в этом поединке также принимали участие украинские игроки: в старте вышли защитник Нестеров и хавбек Месхи (получил красную карточку в конце первого тайма), полузащитник Вайда появился на поле во втором тайме, а голкипер Рябенко и форвард Борячук провели всю игру на скамейке запасных.

"Ференварош" лидирует в национальном первенстве, опережая второй "Пакш" на три очка, имея в запасе два матча.

10-й тур чемпионата Венгрии

"Ференцварош" - "Мезекевешд" 3:0

Голы: Нгуен, 15, Боли, 20, Узуни, 45+1

Удаление: Месхи, 43

Незабитый пенальти: Харатин, 50

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Мезекевешд-Жори СЕ
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