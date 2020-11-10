Ярмоленко может перейти в Фенербахче

Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Фенербахче", пишет Tribuna со ссылкой на Fotomac.

Турецкий клуб хочет арендовать 32-летнего украинца и уже составляет условия соглашения.

Спортивный директор клуба Эмре Белезоглу хочет усилить линию нападения, так как Эннер Валенсия не оправдывает доверия. Валенсии ищут замену, а Ярмоленко привлек самое большое внимание среди других кандидатов.

В текущем сезоне украинец забил 2 гола (1 с пенальти) и сделал 3 ассиста в 9 матчах за английский клуб.