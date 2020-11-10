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Ярмоленко может перейти в Фенербахче

Наши за границей
(1 голосов)

Турецкий клуб видит усиление в украинце

Ярмоленко может перейти в Фенербахче
Новина українською

Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Фенербахче", пишет Tribuna со ссылкой на Fotomac.

Турецкий клуб хочет арендовать 32-летнего украинца и уже составляет условия соглашения.

Спортивный директор клуба Эмре Белезоглу хочет усилить линию нападения, так как Эннер Валенсия не оправдывает доверия. Валенсии ищут замену, а Ярмоленко привлек самое большое внимание среди других кандидатов.

В текущем сезоне украинец забил 2 гола (1 с пенальти) и сделал 3 ассиста в 9 матчах за английский клуб.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон) Вест Хэм
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (12)
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genpet (Николаев)
10.11.2020 в 17:49
Да куда угодно, лишь бы играл постоянно...
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+1
0
dmitroj88
10.11.2020 в 17:24
Турки славятся мужскими качествами, эту тряпку никогда в Фенер не возьмут. Его потолок - это Динамо с их девичьими повадками. Будет там и дальше трусливо из-под тишка в спину партнеров бить.
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+2
-7
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
10.11.2020 в 17:20
Вот и пенсия на горизонте показалась.
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+1
-1
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Микко82 (Херсон)
10.11.2020 в 16:11
Це однозначно краще Угорщини або Латвії). А якщо серйозно - печаль.
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+4
0
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ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 16:06
Ярмолі вже 32?? Яка тоді Турція?? Думаю Суркіс дасть зарплату не меньшу. Треба х комусь кротиів викурювати. Один Сидорчук явно не справляється.((
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+3
-8
Dimka26 (Чернигов)
10.11.2020 в 15:58
а вообще грустно осознавать, что в Европе с украинцев у нас так никто и не заиграл на данный момент в основе за последние 10-15 лет... эх
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+1
0
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genpet (Николаев)
10.11.2020 в 17:50
Яремчук второй год в основе
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.11.2020 в 18:59
я про топовые чемпионаты имел ввиду. АПЛ, Бундеслига, Серия А, Ла Лига.
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
10.11.2020 в 15:57
Конченый чемпионат,лучше уже во Францию или Испанию поехать не в топ команду но в топ чемпионат
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.11.2020 в 15:59
в Италии больше возрастных подписывают.
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
10.11.2020 в 15:56
лучше тогда уж в Динамо.
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+7
-1
xapyga (Запорожье)
10.11.2020 в 16:21
Луческу сказал у Динамо нет денег,а у Ярмолы контракт еще более двух лет.Англичане захотят то хоть что-то за него вернуть
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+3
0


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