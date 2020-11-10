Ярмоленко может перейти в Фенербахче
Турецкий клуб видит усиление в украинце
Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Фенербахче", пишет Tribuna со ссылкой на Fotomac.
Турецкий клуб хочет арендовать 32-летнего украинца и уже составляет условия соглашения.
Спортивный директор клуба Эмре Белезоглу хочет усилить линию нападения, так как Эннер Валенсия не оправдывает доверия. Валенсии ищут замену, а Ярмоленко привлек самое большое внимание среди других кандидатов.
В текущем сезоне украинец забил 2 гола (1 с пенальти) и сделал 3 ассиста в 9 матчах за английский клуб.
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Источник:Tribuna
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Комментарии (12)
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genpet (Николаев)
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