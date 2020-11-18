Малиновского доставили в Италию на спецавто и поместили в полную изоляцию

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, который сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Украины, уже доставлен своим клубом в Бергамо.

Как сообщает Сalcioatalanta, "Аталанта" при транспортировке игрока придерживалась максимальных требований безопасности. Украинец был доставлен в Италию на специально оборудованной эпидемической машине со специальным кортежем.

В Бергамо футболист был изолирован на специально оборудованной квартире. Отмечается, что Руслан точно не будет жить на тренировочной базе, а также и в своей квартире, чтобы не подвергать риску жену Роксану и дочь Оливию.

В случае, если болезнь будет протекать бессимптомно, Руслан будет поддерживать форму индивидуально по упражнениям и заданиям физиотерапевтов. На изоляции украинец пробудет до тех пор, пока один из его последующих тестов не окажется отрицательным.

Напомним, что весной-летом 2020 года именно Бергамо был одним из европейских центров заболеваемости CoViD-19, но тогда Малиновскому удалось избежать заражения.