Габовда третий матч подряд забил в Беларуси

"Торпедо-БелАЗ" принимал "Ислочь" Минск в рамках 29-го тура Высшей Лиги Беларуси. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Второй гол в поединке забил украинский легионер Юрий Габовда на 60-ой минуте. Также в составе "Торпедо-БелАЗ" сыграл весь матч Алан Аусси, выступающий в чемпионате соседней страны на правах аренды из "Динамо".

Это уже пятый гол в активе Габовды за последние три официальные встречи. Всего на его счету шесть забитых мячей в текущем чемпионате. В клуб с Жодино игрок перешел в августе этого года как свободный агент.

До конца чемпионата Беларуси остался один тур. "Торпедо-БелАЗ" борется за третье место, которое дает возможность попадания в квалификационных раундах Лиги Европы. В последнем туре команда встретится с 12 позицией турнирной таблице "Витебском". В то же время ее прямые конкуренты, "Неман" и "Динамо-Брест", сойдутся в очном противостоянии. А вот "Динамо" Минск примет дома претендентов на титул - "Бате". Разрыв между командами всего два очка: у "Немана" и "Торпедо-БелАЗа" по 53 пункта, а у "Динамо-Бреста" и "Динамо" Минск по 51 зачетному баллу.