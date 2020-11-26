Украинский чемпион мира U-20 стал игроком клуба Экстракляссы
Был в Латвии, теперь в Польше
21-летний украинский полузащитник правого фланга Николай Мусолитин подписал контракт с польской "Лехией" из города Гданьск.
Соглашение с игроком будет действовать до конца июня 2023, в новом клубе Николай выступать под номером "78".
Футболист уже присоединился к тренировкам с главной командой, пока "Лехия" занимает 4 позицию в турнирной таблице чемпионата.
Коуч польского клуба Петр Стоковец надеется, что появление украинского легионера усилит конкуренцию на правом фланге команды.
Это еще один молодой, перспективный игрок, который играл в команде U-20, которая выиграла чемпионат мира. Надеюсь, он и дальше будет развиваться - теперь в "Лехии", - цитирует тренера официальный сайт клуба.
К этому времени Мусолитин был игроком латвийской "Валмиераы" - на его счету 4 ассиста в 17 матчах чемпионата. В 2015-2019 годах Николай выступал в "Черноморце".
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