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Украинский чемпион мира U-20 стал игроком клуба Экстракляссы

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Был в Латвии, теперь в Польше

Украинский чемпион мира U-20 стал игроком клуба Экстракляссы
Новина українською

21-летний украинский полузащитник правого фланга Николай Мусолитин подписал контракт с польской "Лехией" из города Гданьск.

Соглашение с игроком будет действовать до конца июня 2023, в новом клубе Николай выступать под номером "78".

Футболист уже присоединился к тренировкам с главной командой, пока "Лехия" занимает 4 позицию в турнирной таблице чемпионата.

Коуч польского клуба Петр Стоковец надеется, что появление украинского легионера усилит конкуренцию на правом фланге команды.

Это еще один молодой, перспективный игрок, который играл в команде U-20, которая выиграла чемпионат мира. Надеюсь, он и дальше будет развиваться - теперь в "Лехии", - цитирует тренера официальный сайт клуба.

К этому времени Мусолитин был игроком латвийской "Валмиераы" - на его счету 4 ассиста в 17 матчах чемпионата. В 2015-2019 годах Николай выступал в "Черноморце".

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В статье: Лехия (Гданьск) чемпионат Польши Николай Мусолитин Валмиера
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