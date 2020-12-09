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Марьян Швед не захотел комментировать скандал с Мехеленом

Наши за границей
(1 голосов)

Чтобы не навредить еще больше

Марьян Швед не захотел комментировать скандал с Мехеленом
Новина українською

Украинский легионер бельгийского "Мехелена", вингер правого фланга Марьян Швед, отказался публично комментировать любую информацию вокруг резонансных заявлений по поводу него от представителей клуба, сообщает ТаТоТаке.

Марьян Швед, по словам ведущего Андрея Сенькива, сообщил, что ему есть что сказать, но пока он не хочет превращать ситуацию в еще более конфликтную.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия) ТаТоТаке Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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evelinaemcowa
09.12.2020 в 15:48
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Просто Квашин (Харьков)
09.12.2020 в 15:02
Так он же немой, не может разговаривать... Вот доколупались к парню...
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