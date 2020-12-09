Марьян Швед не захотел комментировать скандал с Мехеленом
Чтобы не навредить еще больше
Украинский легионер бельгийского "Мехелена", вингер правого фланга Марьян Швед, отказался публично комментировать любую информацию вокруг резонансных заявлений по поводу него от представителей клуба, сообщает ТаТоТаке.
Марьян Швед, по словам ведущего Андрея Сенькива, сообщил, что ему есть что сказать, но пока он не хочет превращать ситуацию в еще более конфликтную.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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evelinaemcowa
09.12.2020 в 15:48
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Просто Квашин (Харьков)
09.12.2020 в 15:02
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