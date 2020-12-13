Зубков помог Ференцварошу победить Залаэгерсег Фаворова, отдав ассист

Александр Зубков отметился результативной передачей в матче 14-го тура чемпионата Венгрии против "Залаэгерсега" (2:0).

Украинский вингер появился на поле на 60-й минуте встречи, а уже спустя 9 минут отдал ассист на Роко Батурину.

Игорь Харатин также вышел с лавки для запасных, выйдя на заключительные 10 минут поединка. В стане проигравших со старта появился ещё один украинец Артём Фаворов, который провёл на поле 71 игровую минуту.

Победа "Ференцвароша" укрепила их лидерство в чемпионате. На счету команды Сергей Реброва 32 очка после 12 проведенных матчей, что позволило им оторваться от ближайшего конкурента на 7 пунктов, имея при этом игру в запасе.