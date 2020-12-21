WhoScored: Малиновский получил посредственную оценку за матч с Ромой
Но команда украинца одержала убедительную победу
В чемпионате Италии 20 декабря состоялся матч 13-го тура. "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским, вышедшим в основе, разгромила "Рому" под руководством Паулу Фонсеки.
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Украинский хавбек провел на поле 80 минут и получил оценку 6.7 от веб-портала WhoScored. В пассиве у Руслана желтая карточка.
Сообщается, что главный тренер "бергамасков" остался доволен Малиновским, несмотря на невысокую оценку.
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