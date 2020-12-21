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WhoScored: Малиновский получил посредственную оценку за матч с Ромой

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Но команда украинца одержала убедительную победу

WhoScored: Малиновский получил посредственную оценку за матч с Ромой
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В чемпионате Италии 20 декабря состоялся матч 13-го тура. "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским, вышедшим в основе, разгромила "Рому" под руководством Паулу Фонсеки.

Украинский хавбек провел на поле 80 минут и получил оценку 6.7 от веб-портала WhoScored. В пассиве у Руслана желтая карточка.

Сообщается, что главный тренер "бергамасков" остался доволен Малиновским, несмотря на невысокую оценку.

WhoScored: Малиновский получил посредственную оценку за матч с Ромой - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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