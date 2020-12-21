Эсеола: В 14 лет в интернате на расистской почве меня на перо посадили – было 4 ножевых

Украинский нападающий казахстанского "Кайрата" Адеринсола Эсеола рассказал о том, когда и как он сталкивался с расизмом в Украине.

"Я же из Житомира, как я могу не сталкиваться с расизмом? С самого детства с ним сталкивался. Это было начало 90-х, Житомир, черный пацан – люди такое видели только в фильмах.

На самом деле, меня это все цепляло, но потом резко отпускало. Меня не клинило, комплексов не было по поводу этого. Я там в морду дал и все. Во дворе у меня были друзья, которые меня уважали, играли, и мне было нормально. А в городе оскорбляли, и папу моего оскорбляли, когда мы ходили гулять.

Стычки были в интернате. Я жил в спортивном лицее, мне 14 лет было. Тогда было модно быть скинхедом. Мне кажется, что это на расистской почве меня на перо посадили – у меня было 4 ножевых.

Это было в интернате за гаражами. Я выхожу, а возле нас там 4-5 человек, я понимаю, что что-то не то. Двое начали убегать, я просто не успел. Чувствовал, как меня начинают просто... Но это заточки были, не ножи.

Я был в пуховике, из меня все эти перья летели, я добежал как-то, скорость помогла. Два легких у меня были пробиты и разрез сбоку. Лежал с трубками в легких.

Такое самое явное проявление расизма, которое на себе ощутил", – сказал Эсеола.