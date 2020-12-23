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Ребров хочет для Ференцвароша шесть новых игроков

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(2 голосов)

Президент обещает троих

Ребров хочет для Ференцвароша шесть новых игроков
Новина українською

Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатиев анонсировал усиление главной команды, которую возглавляет украинский тренер Сергей Ребров.

Мы определили шесть позиций, на которые хотели бы подписать футболистов.

Три из них постараемся закрыть этой зимой, - цитирует президента m4sport.hu.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) Габор Кубатиев
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