Ребров хочет для Ференцвароша шесть новых игроков
Президент обещает троих
Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатиев анонсировал усиление главной команды, которую возглавляет украинский тренер Сергей Ребров.
Мы определили шесть позиций, на которые хотели бы подписать футболистов.
Три из них постараемся закрыть этой зимой, - цитирует президента m4sport.hu.
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