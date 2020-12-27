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(Анти) Герой футбольного дня. Роман Яремчук

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(2 голосов)

Диверсия, избалованный ребенок, хороший форвард с плохим характером (с)

(Анти) Герой футбольного дня. Роман Яремчук
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это не случайность... Случайно можно срезать мяч в собственные ворота, или получить травму, но не удалиться с поля за толчок соперника двумя руками. Тем более, когда это случается с футболистом, которому не присуще такое поведение.

Роман Яремчук вообще не грубиян на поле. До сих пор его единственная красная карточка пришлась на поединок U-21 между "Динамо" и "Зиркой" еще в 2013-м году. Тогда это были две желтые карточки в игровых эпизодах, а вчера – прямая красная за грубость против оппонента, проявленную в ситуации без мяча. "Гент" проиграл впервые за четыре последних тура чемпионата Бельгии, и огромная часть вины за это поражение лежит на плечах украинца.

(Анти) Герой футбольного дня. Роман Яремчук - изображение 1

Хотя менее чем два месяца назад Роман Яремчук отмечал другое дебютное событие в своей профессиональной карьере – событие приятное. Он впервые в карьере оформил хет-трик (в матче против "Васланда") и отмечал, что стремится вернуться на свой прежний уровень. Последние месяцы действительно были удачными для Яремчука: в ноябре-декабре он забил в чемпионате Бельгии шесть голов и в целом достиг того, к чему стремился: сейчас у него второй лучший личный сезонный показатель результативности в Жупиле Лиге (девять голов). Отставание от лучшего своего показателя составляет лишь один мяч (в прошлом году Яремчук забил десять голов в чемпионате Бельгии). А впереди еще почти пол сезона.

Вчерашняя выходка, впрочем, может сильно выбить Яремчука с ритма. Вряд ли такое удаление обойдется всего одним матчем дисквалификации. Несмотря на быструю реакцию Яремчука в виде извинений перед партнерами, тренерским штабом и болельщиками, дисциплинарный комитет не будет снисходительным.

Тренер "Гента" об удалении Яремчука высказался довольно деликатно: "Красная карточка никогда не бывает разумной. Яремчук извинился за свое поведение после матча. Ему очень жаль. Надеюсь, это урок на будущее. Очевидно, это была его реакция на какие-то предыдущие действия оппонента. Думаю, что до инцидента было несколько "трений" между игроками, которые не оказались в центре внимания. Для защитников, играющих против хороших нападающих, это типично – они пытаются немного дестабилизировать форварда. Хотя в любом случае это была неправильная реакция от Яремчука".

Активные посетители форумов бельгийских сайтов не защищают Яремчука, но и не спешат делать из него виновника поражения. Царствует мысль, что украинец провинился, но свое наказание должен получить и защитник "Кортрейка" Голубович. За то, что при падении хватался за лицо, хотя видно на повторах, что Яремчук толкнул его в область шеи. Об этом, кстати, говорил и тренер "буйволов" Хейн Ванхазебрук: "Арбитр сказал мне, что Роман ударил соперника по лицу. Но это был толчок – не надо нагнетать ситуацию".

Другие болельщики "Гента" отмечают, что такое поведение Романа – это своеобразная диверсия, реакция на отсутствие согласия клуба на трансфер. Вспоминают, что не совсем самоотверженным поведением относительно своей команды Яремчук отличился и в матче с "Брюгге", который состоялся в прошлом туре.

Показательна дискуссия активных посетителей сайта voetbalkrant:

- Я не понимаю, какие у этого парня заслуги, что некоторые из болельщиков "Гента" так преданно его защищает. Он портит атмосферу в клубе, поднимает мятеж против тренера, все время ноет про трансфер, подвержен травмам, работает беспорядочно, да еще и такая красная... Чем он такой фантастический? Это искреннее мой вопрос.

- Потому что этот форвард имеет инстинкт убийцы. Обидно только, что он уже давно равнодушен к клубным цветам. Хотел уйти – но не сложилось. Мотивируйте его – и это будет отличный игрок. А так он как избалованный ребенок.

"Хороший нападающий с плохим характером", "Он стал жертвой провальной политики клуба", "Много кто увидит, каким классным нападающим он был, только когда мы будем по нему скучать", - похоже, что болельщики "Гента" расценили вчерашнюю красную карточку Романа Яремчука как точку в сотрудничестве украинского форварда с бельгийским клубом.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) герой футбольного дня
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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkov)
27.12.2020 в 15:58
Просто дивно, що автор робить цілий "огляд" дописів вболівальників, але не робить навіть погляд на початок півхвилинного ролика на цій сторінці. А там на першій секунді видно, як серб Голубович притримує за шію нашого Яремчука, і його рот біля вуха Романа. Мовної проблеми в них напевно ж не має, а що саме сказав серб українцеві кожен може пофантазувати самостійно.
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adidas77 (Cумы)
27.12.2020 в 15:34
Дайте игроку уйти из клуба! Он уже давно не хочет там играть и давно заслужил уйти на повышение!
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MaximSK (Киев)
27.12.2020 в 15:57
До Евро не стоит уходить, чтобы иметь постоянную игровую практику, а летом если хорошо покажет себя там, можно уйти в хорошую команду
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.12.2020 в 15:32
Дописувачі на форумах бельгійських сайтів не захищають Романчука Романчука не захищають справді, так, а от Яремчука вони захищають) я за Романа Яремчука, Гентові такого висококласного форварда довго доведедеться шукати...
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