Впервые за почти полгода Зинченко провел полный матч в АПЛ
Он помог своей команде победить
"Манчестер Сити" одолел "Челси" в выездном поединке чемпионата Англии
Заметим, что для футболиста это
Украинец получил оценку 7.0 от WhoScored. Зинченко однажды отобрал мяч, дважды выиграл единоборство в воздухе, нанес один удар по воротам и выполнил 85% успешных передач (46 с 54). Также
После этой победы "Манчестер Сити" поднялся на пятое место АПЛ, уступая лидерам "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед" четырьмя очками и имея игру в запасе.
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