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Впервые за почти полгода Зинченко провел полный матч в АПЛ

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Он помог своей команде победить

Впервые за почти полгода Зинченко провел полный матч в АПЛ
Новина українською

"Манчестер Сити" одолел "Челси" в выездном поединке чемпионата Англии со счетом 3:1. Полный матч в составе "горожан" сыграл игрок Национальной сборной Украины Александр Зинченко. Последний раз он провел все 90 минут поединка 8 июля против "Ньюкасла". До этого он лишь однажды появлялся в матче чемпионата Англии в этом сезоне, проведя 13 минут после выхода со скамейки запасных.

Заметим, что для футболиста это 75-я встреча в составе "Манчестер Сити".

Украинец получил оценку 7.0 от WhoScored. Зинченко однажды отобрал мяч, дважды выиграл единоборство в воздухе, нанес один удар по воротам и выполнил 85% успешных передач (46 с 54). Также в его активе предголевой пас.

После этой победы "Манчестер Сити" поднялся на пятое место АПЛ, уступая лидерам "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед" четырьмя очками и имея игру в запасе.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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