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Зинченко получил от Whoscored третью самую низкую оценку в составе Сити за матч с Юнайтед

Наши за границей
(1 голосов)

При этом горожане выиграли со счетом 2:0

Зинченко получил от Whoscored третью самую низкую оценку в составе Сити за матч с Юнайтед
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который провел полный матч 1/2 финала Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед" (2:0), получил одну из самых низких статистических оценок в своей команде.

Так, от Whoscored Зинченко получил оценку 6,7. Это третий самый низкий балл в составе "Сити". Ниже оценка только у Фила Фодена (6,5) и Родри (6,3), который вышел на замену во втором тайме. Также 6,7 баллов у хавбека Илкая Гюндогана.

Интересно, что при этом, лучшую оценку в составе "МЮ" получил Харри Магуйара, которому статистика начислила 6,8 баллов.

Ну а самая высокая оценка в матче у защитника "Сити" Джона Стоунза, который получил 8,1.

Зинченко получил от Whoscored третью самую низкую оценку в составе Сити за матч с Юнайтед - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.01.2021 в 00:36
Такий талант пропадає в якомусь Сіті.
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