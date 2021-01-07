Зинченко получил от Whoscored третью самую низкую оценку в составе Сити за матч с Юнайтед
При этом горожане выиграли со счетом 2:0
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который провел полный
Так, от Whoscored Зинченко получил оценку 6,7. Это третий самый низкий балл в составе "Сити". Ниже оценка только у Фила Фодена (6,5) и Родри (6,3), который вышел на замену во втором тайме. Также 6,7 баллов у хавбека Илкая Гюндогана.
Интересно, что при этом, лучшую оценку в составе "МЮ" получил Харри Магуйара, которому статистика начислила 6,8 баллов.
Ну а самая высокая оценка в матче у защитника "Сити" Джона Стоунза, который получил 8,1.
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