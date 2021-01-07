Зинченко – лидер Манчестер Сити по количеству передач в полуфинале Кубка лиги с Юнайтед

Футболист сборной Украины Александр Зинченко во второй раз выходит в основном составе своей команды против гранда из Англии. На этот раз "Манчестер Сити" встречался с "Манчестер Юнайтед" в английском Кубке лиги. 24-летний украинец провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. Напомним, что в матче 1/4 финала этого же турнира с "Арсеналом" (2:0) Зинченко отдал голевую передачу.

С точностью 89%, Зинченко отдал 90 передач (лучший результат в команде), также у него 12 единоборств (4-ый результат в команде), из которых он выиграл пять. За всю игру украинец выполнил 112 ТТД с браком в 15%. Как информирует InStat Index, рейтинг эффективности игры Александра составил 304 балла (предпоследний результат в команде).

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В текущем сезоне во всех турнирах Александр Зинченко принял участие в 8-ми поединках "Манчестер Сити". На счету украинца из результативных действий - одна голевая передача. Напомним, что в финале турнира "Манчестер Сити" сыграет с "Тоттенхэмом". Встреча пройдет 25 апреля.