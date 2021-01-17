Воспитанник Динамо может продолжить карьеру в Польше
Мазур отправился на просмотр в "Ягеллонию"
Экс-защитник "Динамо" Мирослав Мазур может продолжить карьеру в польской Экстраклассе.
Сейчас 22-летний украинец находится на просмотре в местной "Ягеллонии", сообщает Sport Arena.
Мазур – воспитанник киевского "Динамо". В течение карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу", молдавский "Сфынтул Георге" и шведский "Умео".
"Ягеллония" идет на седьмом месте в чемпионате Польши, набрав 20 очков после 14 туров.
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