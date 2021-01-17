Гент озвучил сумму, за которую готов отпустить Яремчука
Бельгийцы хотят выручить за форварда 20 млн евро
"Гент" готов продать форварда Романа Яремчука в это трансферное окно, сообщает HLN.
Однако бельгийский клуб не собирается рассматривать предложения ниже 20 миллионов евро.
В "Генте" не хотят отпускать основного форварда посередине сезона без действительно солидной компенсации. Кроме того, в клубе рассчитывают, что ценник украинца может вырасти после Евро, если Яремчуку удастся ярко себя проявить на турнире.
Отметим, что Тransfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.
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