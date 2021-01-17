Гент озвучил сумму, за которую готов отпустить Яремчука

"Гент" готов продать форварда Романа Яремчука в это трансферное окно, сообщает HLN.

Однако бельгийский клуб не собирается рассматривать предложения ниже 20 миллионов евро.

В "Генте" не хотят отпускать основного форварда посередине сезона без действительно солидной компенсации. Кроме того, в клубе рассчитывают, что ценник украинца может вырасти после Евро, если Яремчуку удастся ярко себя проявить на турнире.

Отметим, что Тransfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.