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Гент озвучил сумму, за которую готов отпустить Яремчука

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Бельгийцы хотят выручить за форварда 20 млн евро

Гент озвучил сумму, за которую готов отпустить Яремчука
Новина українською

"Гент" готов продать форварда Романа Яремчука в это трансферное окно, сообщает HLN.

Однако бельгийский клуб не собирается рассматривать предложения ниже 20 миллионов евро.

В "Генте" не хотят отпускать основного форварда посередине сезона без действительно солидной компенсации. Кроме того, в клубе рассчитывают, что ценник украинца может вырасти после Евро, если Яремчуку удастся ярко себя проявить на турнире.

Отметим, что Тransfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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