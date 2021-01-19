Снова в запасе. Вест Хэм выйдет на матч против Вест Брома без Ярмоленко
Андрей снова на лавке
Украинский вингер "
Но при этом украинец начнет матч на скамейке запасных.
Отметим, что сам поединок начнется в 19:55.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Here's our team to take on @WBA... ⚒#WHUWBA— West Ham United (@WestHam) January 19, 2021
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