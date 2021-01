Снова в запасе. Вест Хэм выйдет на матч против Вест Брома без Ярмоленко

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на домашний матч против "Вест Бромвича" в рамках 18-го тура АПЛ.

Но при этом украинец начнет матч на скамейке запасных.

Отметим, что сам поединок начнется в 19:55.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Here's our team to take on @WBA... ⚒#WHUWBA