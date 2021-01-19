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Снова в запасе. Вест Хэм выйдет на матч против Вест Брома без Ярмоленко

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Андрей снова на лавке

Снова в запасе. Вест Хэм выйдет на матч против Вест Брома без Ярмоленко
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на домашний матч против "Вест Бромвича" в рамках 18-го тура АПЛ.

Но при этом украинец начнет матч на скамейке запасных.

Отметим, что сам поединок начнется в 19:55.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Бромвич Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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