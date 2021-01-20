Долгожданный дебют. Лунин выйдет в основе Реала на матч Кубка Испании

Сегодня, 20 января, мадридский " Реал " сыграет выездной матч 1/16 финала с представителем Сегунды Б "Алькояно".

В основе мадридского клуба впервые в своей карьере появится украинский вратарь Андрей Лунин, который выйдет в стартовом составе.

Матч состоится на стадионе "Алькояно" и начнется в 22:00.

Напомним, что украинский голкипер не провел еще ни одного поединка за мадридский клуб. 21-летний футболист не выходит на поле за "Реал" в официальных матчах на протяжении 30 месяцев, при этом, за это время на рулевом мостике побывали уже три тренера - Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан.

С момента подписания контракта с "Реалом" в июле 2018 Андрей успел побывать в арендах в трех испанских клубах – за "Вальядолид" он сыграл два матча в Кубке Испании, за "Леганес" – 4 поединка в Примере, и лишь в "Овьедо", который выступает в Сегунде, был основным, отстояв в общей сложности 20 матчей.