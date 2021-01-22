Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича

Наставник "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал ничью на выезде с "Генком" (1:1) в чемпионате Бельгии и роль украинского нападающего Романа Яремчука, который сравнял счет на добавленных к первому тайму минутах.

Тренер отметил, что матч оставил смешанные чувства, ведь его команда приехала побеждать, однако начала матч плохо - допустили ненужную ошибку, пропустили гол.

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Так или иначе, мы хорошо отреагировали на этот гол. Яремчук заставил соперника сфолить. Была красная карточка, и мы, наконец, закончили первый тайм голом.

Ванхазебрук отдельно отметил действия украинского форварда Романа Яремчука.