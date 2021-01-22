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Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича

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(2 голосов)

Расщедрился на комплименты

Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича
Новина українською

Наставник "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал ничью на выезде с "Генком" (1:1) в чемпионате Бельгии и роль украинского нападающего Романа Яремчука, который сравнял счет на добавленных к первому тайму минутах.

Тренер отметил, что матч оставил смешанные чувства, ведь его команда приехала побеждать, однако начала матч плохо - допустили ненужную ошибку, пропустили гол.

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Так или иначе, мы хорошо отреагировали на этот гол. Яремчук заставил соперника сфолить. Была красная карточка, и мы, наконец, закончили первый тайм голом.

Ванхазебрук отдельно отметил действия украинского форварда Романа Яремчука.

Он может записать себе на счет хороший матч. На нем соперник заработал красную карточку, он забил. Гол Романа это был уровень Ибрагимовича. То, как он забил этот мяч, забросил его под дальнюю штангу, это невероятно. Но это также был единственный хороший удар, который мы нанесли. Есть над чем работать. Должно быть больше возможностей и больше голов, - цитирует тренера официальний сайт "Гента".

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Хейн Ванхазебрук
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
22.01.2021 в 10:00
Не знаю, каким здесь боком Ибрагимович, но похоже Роман серьезно улучшил свою игру головой, что приятно
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