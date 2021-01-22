Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича
Расщедрился на комплименты
Наставник "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал ничью на выезде с "Генком" (1:1) в чемпионате Бельгии и роль
Тренер отметил, что матч оставил смешанные чувства, ведь его команда приехала побеждать, однако начала матч плохо - допустили ненужную ошибку, пропустили гол.
Так или иначе, мы хорошо отреагировали на этот гол. Яремчук заставил соперника сфолить. Была красная карточка, и мы, наконец, закончили первый тайм голом.
Ванхазебрук отдельно отметил действия украинского форварда Романа Яремчука.
Он может записать себе на счет хороший матч. На нем соперник заработал красную карточку, он забил. Гол Романа это был уровень Ибрагимовича. То, как он забил этот мяч, забросил его под дальнюю штангу, это невероятно. Но это также был единственный хороший удар, который мы нанесли. Есть над чем работать. Должно быть больше возможностей и больше голов, - цитирует тренера официальний сайт "Гента".
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