Макаренко забил третий гол в сезоне за Кортрейк

"Кортрейк" принимает "Серкль Брюгге" в рамках 21-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. На 45-й минуте матча гол забил украинский полузащитник Евгений Макаренко.

Игрок смог отквитать лишь один мяч, ведь хозяева на тот момент уступали со счетом 0:2. После перерыва на табло 1:2.

Этот гол стал третьим для Евгения Макаренко в этом сезоне за "Кортрейк". В его активе еще взятия ворот "Стандарта" и "Мехелена". Напомним, что украинец выступает за команду на правах аренды с "Андерлехта".

Также отметим, что это 10-й гол в его клубной карьере: четыре мяча - за "Динамо-2", два - за основную команду киевлян, один - за "Говерлу" и три, собственно, за "Кортрейк".