Тренер Вест Хэма: Ярмоленко очень хорошо сыграл на позиции форварда
Игрок получил вторую лучшую оценку в матче среди всех на поле
Помощник главного тренера "Вест Хэма" Алан Ирван прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в
"Андрей играл очень хорошо. Его движения за спиной защитников были хорошими, что давало нам преимущество впереди. Мы не всегда видели их, или реагировали на них, но он продемонстрировал понимание игры на этой позиции. Хотя мы в любом случае высоко оцениваем его класс", - сказал ассистент Мойеса.
Ярмоленко был признан вторым лучшим игроком матча, получив оценку 8,2 от WhoScored. Самый высокий балл на счету Пабло Форнальса - 8,5.
В следующем раунде Кубка Англии "Вест Хэм" встретится с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", который определится завтра, 24 января.
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