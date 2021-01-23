Тренер Вест Хэма: Ярмоленко очень хорошо сыграл на позиции форварда

Помощник главного тренера "Вест Хэма" Алан Ирван прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в победном матче "молотобойцев" против "Донкастера" :

"Андрей играл очень хорошо. Его движения за спиной защитников были хорошими, что давало нам преимущество впереди. Мы не всегда видели их, или реагировали на них, но он продемонстрировал понимание игры на этой позиции. Хотя мы в любом случае высоко оцениваем его класс", - сказал ассистент Мойеса.