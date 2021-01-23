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Тренер Вест Хэма: Ярмоленко очень хорошо сыграл на позиции форварда

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(1 голосов)

Игрок получил вторую лучшую оценку в матче среди всех на поле

Тренер Вест Хэма: Ярмоленко очень хорошо сыграл на позиции форварда
Новина українською

Помощник главного тренера "Вест Хэма" Алан Ирван прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в победном матче "молотобойцев" против "Донкастера":

"Андрей играл очень хорошо. Его движения за спиной защитников были хорошими, что давало нам преимущество впереди. Мы не всегда видели их, или реагировали на них, но он продемонстрировал понимание игры на этой позиции. Хотя мы в любом случае высоко оцениваем его класс", - сказал ассистент Мойеса.

Ярмоленко был признан вторым лучшим игроком матча, получив оценку 8,2 от WhoScored. Самый высокий балл на счету Пабло Форнальса - 8,5.

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В следующем раунде Кубка Англии "Вест Хэм" встретится с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", который определится завтра, 24 января.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес АПЛ Донкастер Роверс Алан Ирвайн Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Вест Хэм

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
23.01.2021 в 22:05
С забитым голом, Ярмола
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