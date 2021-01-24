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Удачно вышел. Гол и ассист Петряка в ворота Уйпешта

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец провёл на поле продуктивные полчаса

Удачно вышел. Гол и ассист Петряка в ворота Уйпешта
UA-Футбол
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Вингер "Фехервара" Иван Петряк эффективно вышел на замену в игре с 17-го тура чемпионата Венгрии против "Уйпешта".

Появившись на поле на 58-й минуте, украинец успел поучаствовать в двух голах. Петряк довольно быстро забил сам, а под занавес поединка ещё и ассистировал Неманье Николичу.

Видео гола:

Видео ассиста:

Всего на счету Петряка 8 голов и 3 результативные передачи в 16 матчах в лиге.

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В статье: Иван Петряк Уйпешт (Венгрия) МОЛ Фехервар
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