Удачно вышел. Гол и ассист Петряка в ворота Уйпешта

Вингер "Фехервара" Иван Петряк эффективно вышел на замену в игре с 17-го тура чемпионата Венгрии против "Уйпешта".

Появившись на поле на 58-й минуте, украинец успел поучаствовать в двух голах. Петряк довольно быстро забил сам, а под занавес поединка ещё и ассистировал Неманье Николичу.

Видео гола:

Видео ассиста:

Всего на счету Петряка 8 голов и 3 результативные передачи в 16 матчах в лиге.