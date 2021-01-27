Мазяр: Чемпионат Украины становится на ноги, мы побороли проблему с договорными матчами

Украинский тренер казахстанского "Акжайыка" Владимир Мазяр, который недавно во второй раз возглавил клуб , поделился впечатлениями от украинского чемпионата и рассказал, какими футболистами хочет усилить свою команду.

"Когда я приходил первый раз работать в Казахстане, в Украине было тяжело. Сейчас чемпионат потихоньку становится на ноги, играет 14 команд. Я считаю, что у нас достаточно квалифицированные футболисты. И это подтверждают результаты сборной Украины. У нас очень талантливая молодёжь. В Первой лиге большая интрига, борьба за выход в Премьер-лигу. Уже практически нет проходных матчей. Мне кажется, мы побороли проблему с договорными матчами. Теперь двигаемся только вперед. Тот же Остап Маркевич ворвался в тренерский цех. Мне импонирует работа Валерия Кривенцова, Сергея Лавриненко. Также могу отметить Бабича.

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В моей команде остается Дуць Игорь, мы с ним работали вместе в "Рухе". Он качественный футболист. "Акжайык" будет для него трамплином. Мы ведем переговоры с другими украинскими футболистами. С кем-то легче договориться, с кем-то - сложнее. Некоторые игроки еще на контрактах в клубах, не могут расторгнуть соглашение. До 2-го февраля подъедут в команду 3-4 украинских футболиста, которых я хочу видеть здесь", - заявил Мазяр.